В Audi заявили, что 23-дюймовые колеса - это предел





Как утверждает руководитель дизайнерского департамента Audi Марк Лихте, 23-дюймовые колесные диски, которыми оснащается новый Audi Q8 RS, близки к предельному значению. Что-то еще больших размеров не будет иметь никакого смысла, утверждает топ-менеджер компании из Ингольштадта. Примечательно, что в продажу Audi Q8 RS поставляется с 22-дюймовыми легкосплавными дисками, однако покупателям опционально доступна установка дисков с диаметром 23 дюйма, которые, кроме всего прочего, могут быть окрашены в различные цвета.Примечательно, что даже в 22-дюймовом исполнении колеса автомобиля выглядят просто гигантскими, вероятнее всего, они станут самыми большим из всех, которые когда-либо применялись в автомобилях немецкой марки.