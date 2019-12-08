В Audi заявили, что 23-дюймовые колеса - это предел
Сложно спорить с утверждением о том, что большие колеса положительно влияют на внешний вид автомобиля. Десятилетиями колеса на машинах увеличивались в размерах, что только добавляло транспорту эстетики. Но, как оказалось, у этого увеличения есть предел - 23 дюйма. К примеру, такого мнения придерживаются дизайнеры немецкой марки Audi.
Как утверждает руководитель дизайнерского департамента Audi Марк Лихте, 23-дюймовые колесные диски, которыми оснащается новый Audi Q8 RS, близки к предельному значению. Что-то еще больших размеров не будет иметь никакого смысла, утверждает топ-менеджер компании из Ингольштадта. Примечательно, что в продажу Audi Q8 RS поставляется с 22-дюймовыми легкосплавными дисками, однако покупателям опционально доступна установка дисков с диаметром 23 дюйма, которые, кроме всего прочего, могут быть окрашены в различные цвета.
Примечательно, что даже в 22-дюймовом исполнении колеса автомобиля выглядят просто гигантскими, вероятнее всего, они станут самыми большим из всех, которые когда-либо применялись в автомобилях немецкой марки.
Как утверждает руководитель дизайнерского департамента Audi Марк Лихте, 23-дюймовые колесные диски, которыми оснащается новый Audi Q8 RS, близки к предельному значению. Что-то еще больших размеров не будет иметь никакого смысла, утверждает топ-менеджер компании из Ингольштадта. Примечательно, что в продажу Audi Q8 RS поставляется с 22-дюймовыми легкосплавными дисками, однако покупателям опционально доступна установка дисков с диаметром 23 дюйма, которые, кроме всего прочего, могут быть окрашены в различные цвета.
Примечательно, что даже в 22-дюймовом исполнении колеса автомобиля выглядят просто гигантскими, вероятнее всего, они станут самыми большим из всех, которые когда-либо применялись в автомобилях немецкой марки.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:26