«Надоело»: 8-летний сын Анастасии Стоцкой резко отреагировал на сравнение с Киркоровым





Примечательно, что разговоры о возможном родстве сына Стоцкой и короля поп-сцены ведутся уже давно. Ранее певице даже приходилось просить общественность успокоиться и прекратить распространять слухи о том, что Киркоров приходится ее сыну отцом. Как выяснилось теперь, мальчик и сам в курсе таких разговоров. Более того, Саше сильно не нравится тот факт, кто даже на улице его нередко принимают за Мартина. «Мне сначала было смешно, но сейчас уже надоело. Он ведь совсем не похож на меня», - возмущенно высказался юный Саша в беседе с журналистом «Комсомолки».А вот его мать рассказала прессе о том, что мальчик не верит в Деда Мороза и прекрасно знает, что за его обличием скрывается переодетый человек. Впрочем, письма сказочному персонажу сын Стоцкой все-таки пишет.