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«Надоело»: 8-летний сын Анастасии Стоцкой резко отреагировал на сравнение с Киркоровым

Не так давно известная российская певица Анастасия Стоцкая вместе со своим сыном Сашей посетила новогодний детский бал Tatler. Сразу после этого в прессе и соцсетях снова начали распространяться слухи о родстве 8-летнего сына артистки с Филиппом Киркоровым. В этот раз отреагировал на них даже юный Саша, причем, в довольно резкой форме.
«Надоело»: 8-летний сын Анастасии Стоцкой резко отреагировал на сравнение с Киркоровым

Примечательно, что разговоры о возможном родстве сына Стоцкой и короля поп-сцены ведутся уже давно. Ранее певице даже приходилось просить общественность успокоиться и прекратить распространять слухи о том, что Киркоров приходится ее сыну отцом. Как выяснилось теперь, мальчик и сам в курсе таких разговоров. Более того, Саше сильно не нравится тот факт, кто даже на улице его нередко принимают за Мартина. «Мне сначала было смешно, но сейчас уже надоело. Он ведь совсем не похож на меня», - возмущенно высказался юный Саша в беседе с журналистом «Комсомолки».

А вот его мать рассказала прессе о том, что мальчик не верит в Деда Мороза и прекрасно знает, что за его обличием скрывается переодетый человек. Впрочем, письма сказочному персонажу сын Стоцкой все-таки пишет.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:48

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