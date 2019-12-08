Владимир Пресняков на Новый год нарядил жену Наталью Подольскую в стиле садо-мазо





«Володя никогда не мог угадать с подарком, ему в действительности лучше не импровизировать. Как-то раз на Новый год он мне платье подарил, изготовленное из кожи или из латекса. Сам он от него был в восторге, но оно все было расшито ремнями какими-то. Настоящее садо-мазо. Я своего ужаса сдержать не смогла, поэтому подарок пришлось вернуть в магазин. Так что у нас все уже давно сводится к таким себе товарно-денежным отношениям. То есть, я мужа прошу, чтобы он мне просто дарил деньги», - приводит слова Подольской «Комсомолка».Рассказала певица и о том, что в их звездном семействе не пренебрегают здоровой экономией. «В отпуск мы всегда улетаем уже под конец января, поскольку в начале месяца цены на билеты просто бешеные», - добавила исполнительница.