Светлана Лобода показала, как дочь Ева рассказывает стихотворение
Артистка Светлана Лобода показала подписчикам, как ее дочь Ева рассказывает стихотворение. Она опубликовала его в режиме Stories в Instagram.
Вокалистка Светлана Лобода часто делится с поклонниками короткими видео с дочкой Евой. Недавно она опубликовала в режиме Stories в Instagram, как девочка читает стих. Во время поездки в машине артистка настойчиво просила дочь рассказать стихотворение, а она отказывалась и просила ее не снимать. Тогда Светлана Лобода сказала, что хочет сделать запись для себя и девочка согласилась. В итоге Ева села ровно, выпрямила осанку и выразительно прочитала стихотворение.
Напомним, что не так давно в профиле Светланы Лободы появилось короткое видео, где ее дочь Ева сообщает, что ждет братика, намекая на беременность вокалистки. Ролик сразу же прерывается.
Вокалистка Светлана Лобода часто делится с поклонниками короткими видео с дочкой Евой. Недавно она опубликовала в режиме Stories в Instagram, как девочка читает стих. Во время поездки в машине артистка настойчиво просила дочь рассказать стихотворение, а она отказывалась и просила ее не снимать. Тогда Светлана Лобода сказала, что хочет сделать запись для себя и девочка согласилась. В итоге Ева села ровно, выпрямила осанку и выразительно прочитала стихотворение.
Напомним, что не так давно в профиле Светланы Лободы появилось короткое видео, где ее дочь Ева сообщает, что ждет братика, намекая на беременность вокалистки. Ролик сразу же прерывается.