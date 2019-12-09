Светлана Лобода показала, как дочь Ева рассказывает стихотворение

Вокалистка Светлана Лобода часто делится с поклонниками короткими видео с дочкой Евой. Недавно она опубликовала в режиме Stories в Instagram, как девочка читает стих. Во время поездки в машине артистка настойчиво просила дочь рассказать стихотворение, а она отказывалась и просила ее не снимать. Тогда Светлана Лобода сказала, что хочет сделать запись для себя и девочка согласилась. В итоге Ева села ровно, выпрямила осанку и выразительно прочитала стихотворение.Напомним, что не так давно в профиле Светланы Лободы появилось короткое видео, где ее дочь Ева сообщает, что ждет братика, намекая на беременность вокалистки. Ролик сразу же прерывается.