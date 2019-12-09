Названы 7 болезней, которые можно определить по запаху изо рта





Нарушения в организме сопровождаются определенными биохимическими процессами, которые меняют запах изо рта. Новые данные показывают, что множество болезней сопровождает подобный феномен, среди которых выделяются семь недугов. К примеру, 84% беременных женщин в иностранном исследовании были продиагностированы с гипертонией благодаря изучению необычного аромата. А вот израильские ученые смогли определить рак легких по плохому дыханию в 90%. Менее распространенными были способы подтверждения почечной и печеночной недостаточности при наличии запаха аммиака.Всем известным симптомом кариеса является отталкивающая вонь из полости рта. Оказалось, что это явление сопутствует и воспалению десен, поскольку исходит от образовавшегося сероводорода. А вот "фруктовые" запахи могут указывать на развитие сахарного диабета, поскольку при дефиците инсулина организм начинает сжигать собственный жир. Менее физиологическими являются ароматы при шизофрении и других психических недугах. Это возникает не из-за изменений в теле, а отказе больных следить за гигиеной рта. Рекомендуется обратиться к специалистам в случае появления неприятного дыхания, что может предотвратить осложнение скрытой болезни.