Названы продукты, которые помогут избавиться от метеоризма





К примеру, одним из таких продуктов является корица, которая существенно снижает отек желудка и предотвращает газообразование. Достаточно добавить немного корицы в 250 миллилитров подогретого молока и выпить. Пить такую смесь лучше всего перед сном, а для того, чтобы его подсластить, можно воспользоваться медом. Не менее эффективен в борьбе с метеоризмом имбирь. Использовать его корень можно также для лечения других заболеваний желудочно-кишечного тракта. Его можно просто добавлять в воду или делать отвар. Еще одним продуктом, который избавит организм от столь неприятной проблемы, называют алоэ. Гель из алоэ вера способен снижать объемы продуцируемых газов и может употребляться как отдельно, так и в смеси с чаем или просто горячей водой.Кроме того, в числе других продуктов, эффективно противодействующих метеоризму, можно выделить семена горчицы и тмина. Первые с давних пор считаются неплохим средством от метеоризма, а вторые, кроме всего прочего, помогают от колик и диспепсии. Наконец, довольно полезным в этом смысле будет и чеснок, поскольку он способен провоцировать выделение желудочного сока и облегчать процесс пищеварения, тем самым, предотвращая метеоризм.