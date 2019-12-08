Бюджетный кросс-универсал Volkswagen C-Trek появился в продаже на рынке Китая





Рестайлинговая версия C-Trek оснащена переработанным обвесом, а также получила новую радиаторную решетку, расширители арок колёс, больший клиренс и больший список опций. Под капотом модели расположен двигатель объёмом 1,6 л, генерирующий 110 «лошадок», с альтернативой в виде силового агрегата на 1,4 л мощностью 131 л. с. В паре с ними работают 5-секционная МКПП либо 6-диапазонный «автомат». Для покупателей также предлагают роботизированную трансмиссию DSG7. Для модели предусмотрен только передний привод.В перечень оснащения новинки вошли 2 подушки безопасности, комплект аудиооборудования, противотуманная оптика, кондиционер, зеркала заднего обзора с обогревом, колёса диаметром 16 дюймов. Цена авто стартует с отметки в 125,9 тысячи юаней. За «топовую» сборку продукта немецкого автопрома этой модели придётся отдать почти 163 тысячи юаней. Это эквивалентно 1,5 млн рублей по актуальному курсу.