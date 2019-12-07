Экс-участницы проекта "Дом-2" Юля Салибекова и Катя Колисниченко помогают больной подруге бороться с раком
Экс-участницы проекта "Дом-2" Юля Салибекова и Катя Колисниченко рассказали поклонникам, что помогают больной подруге бороться с раком. В соцсетях девушки обратились к своим фолловерам и попросили поддержать их.
Экс-участницы проекта "Дом-2" Юля Салибекова и Катя Колисниченко попросили помолиться за их подругу, ведь девушка перенесла уже несколько операций и 40 сеансов химиотерапии, но недуг снова возвращается, сокращая ее шансы на выздоровление. Девушку зовут Наталья и ей 28 лет, рассказали сестры в своих микроблогах в Instagram.
Сестры рассказали, что молодая женщина не сдается, она продолжает работать, несмотря на рак лимафтической системы. Наталья создает красивые композиции из цветов, а бороться ей помогают родные, друзья и любимый муж.
Стоит отметить, что Юля Салибекова и Катя Колисниченко знают о раке не понаслышке, ведь именно от этого заболевания в 2010 году умерла их мама. Каждый год девушки приезжают в Краснодар, чтобы посетить могилу родительницы.
Экс-участницы проекта "Дом-2" Юля Салибекова и Катя Колисниченко попросили помолиться за их подругу, ведь девушка перенесла уже несколько операций и 40 сеансов химиотерапии, но недуг снова возвращается, сокращая ее шансы на выздоровление. Девушку зовут Наталья и ей 28 лет, рассказали сестры в своих микроблогах в Instagram.
«Дорогие мои друзья, у меня большая просьба к вам поставить свечки и заказать сорокоуст для Натальи. Очень сильное считается — заказать в один день на одно число сорокоуст за здравие. Может, в вашем городе есть святые, ребят, приложите её фото, попросите ей исцеления», - написала Юлия Салибекова.
Сестры рассказали, что молодая женщина не сдается, она продолжает работать, несмотря на рак лимафтической системы. Наталья создает красивые композиции из цветов, а бороться ей помогают родные, друзья и любимый муж.
Стоит отметить, что Юля Салибекова и Катя Колисниченко знают о раке не понаслышке, ведь именно от этого заболевания в 2010 году умерла их мама. Каждый год девушки приезжают в Краснодар, чтобы посетить могилу родительницы.