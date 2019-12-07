Экс-участницы проекта "Дом-2" Юля Салибекова и Катя Колисниченко помогают больной подруге бороться с раком

«Дорогие мои друзья, у меня большая просьба к вам поставить свечки и заказать сорокоуст для Натальи. Очень сильное считается — заказать в один день на одно число сорокоуст за здравие. Может, в вашем городе есть святые, ребят, приложите её фото, попросите ей исцеления», - написала Юлия Салибекова.



