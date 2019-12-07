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Стало известно о приросте производительности в новом флагманском процессоре Huawei

Инсайдеры раскрыли подробности о том, каким будет прирост производительности в новом флагманском мобильном процессоре от китайского техногиганта Huawei. Сообщается, что SoC Kirin 1020 компания планирует представить в сентябре следующего года.
Стало известно о приросте производительности в новом флагманском процессоре Huawei

По данным ряда источников, китайская компания планирует выпуск нового фирменного процессора Kirin 1020. Более того, эксперты приводят сравнение будущей платформы с актуальным чипом Kirin 990 5G. Отмечается, что процессор нового поколения получит и более высокие показатели по производительности, прирост которой может составить внушительные 50%. В то же время изменится и техпроцесс его производства – вместо нынешних 7-нм вендор планирует перейти на 5-нм техпроцесс. Как считают специалисты, Huawei собирается представить новинку лишь через 10 месяцев – в сентябре 2020 года. Такой вывод сделан на основании того, что чип нынешнего поколения был представлен в том же месяце.

Вместе с тем, компания Qualcomm не так давно уже представила широкой публике свои новые флагманские процессоры 865-й серии. Сообщается, что Snapdragon 865 поддерживают связь в сетях пятого поколения 5G.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:43

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