Заслуженному артисту Александру Цилинко стало плохо в московском театре





Как сообщает телеканал Рен-ТВ, плохо себя почувствовал театральный актер Александр Цилинко. В результате к зданию театра, расположенному по пр. Вернадского было решено срочно вызвать бригаду медиков. На данный момент журналисты выясняют обстоятельства произошедшего и состояние артиста.Стоит отметить, что Александр Цилинко является известным российским оперным певцом и театральным актером, имеет звание заслуженного артиста Украины и заслуженного артиста России. Занимает должность профессора РГСУ.