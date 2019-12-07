Заслуженному артисту Александру Цилинко стало плохо в московском театре
В одном из театров Москвы стало плохо заслуженному артисту. По некоторым данным, этот инцидент произошел в зале детского музыкального театра им. Н.И. Сац.
Как сообщает телеканал Рен-ТВ, плохо себя почувствовал театральный актер Александр Цилинко. В результате к зданию театра, расположенному по пр. Вернадского было решено срочно вызвать бригаду медиков. На данный момент журналисты выясняют обстоятельства произошедшего и состояние артиста.
Стоит отметить, что Александр Цилинко является известным российским оперным певцом и театральным актером, имеет звание заслуженного артиста Украины и заслуженного артиста России. Занимает должность профессора РГСУ.
Как сообщает телеканал Рен-ТВ, плохо себя почувствовал театральный актер Александр Цилинко. В результате к зданию театра, расположенному по пр. Вернадского было решено срочно вызвать бригаду медиков. На данный момент журналисты выясняют обстоятельства произошедшего и состояние артиста.
Стоит отметить, что Александр Цилинко является известным российским оперным певцом и театральным актером, имеет звание заслуженного артиста Украины и заслуженного артиста России. Занимает должность профессора РГСУ.