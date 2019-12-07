В Нижнем Новгороде в ДТП со школьниками пострадали 13 пешеходов
На одной из дорог Нижнего Новгорода произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали сразу 13 пешеходов. Такие данные приводятся в публикации агентства ТАСС со ссылкой на источники в местном ГИБДД.
Отмечается, что в момент аварии, участниками которой стали два транспортных средства, неподалеку на тротуаре стояла группа учеников 9-го класса одной из местных школ в сопровождении двух педагогов. Учащиеся, по некоторым данным, направлялись в театр. В автоинспекции также уточняют, что в результате наезда автомобиля травмы получили 11 школьников и двое взрослых.
Примечательно, что ранее источники сообщали о девяти пострадавших в результате аварии, произошедшей в районе регулируемого перекрестка, однако по уточненным данным число пострадавших выросло.
Отмечается, что в момент аварии, участниками которой стали два транспортных средства, неподалеку на тротуаре стояла группа учеников 9-го класса одной из местных школ в сопровождении двух педагогов. Учащиеся, по некоторым данным, направлялись в театр. В автоинспекции также уточняют, что в результате наезда автомобиля травмы получили 11 школьников и двое взрослых.
Примечательно, что ранее источники сообщали о девяти пострадавших в результате аварии, произошедшей в районе регулируемого перекрестка, однако по уточненным данным число пострадавших выросло.
Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:52