Формула-1 выпускает парфюм для фанатов по цене Lada Vesta





«Формула 1» в сотрудничестве с известным домом парфюмерии под названием Designer Parfums создает эксклюзивную серию ароматов специально для поклонников гонок. Брендированная «формулическая» туалетная вода должна появиться в продаже уже в следующем году по цене в 7 750 британских фунтов, что эквивалентно примерно 650 тысячам российских рублей. Как утверждают создатели этого продукта, аромат для него был подобран таким образом, чтобы он точно ассоциировался с «Королевскими гонками». Всего же в линейку войдут три различных аромата с довольно сложными названиями.Впрочем, ограниченный тираж дорогостоящего парфюма будет не единственным. После продажи его запасов будет выпущена новая серия из пяти ароматов с более доступным ценником – около 16 000 российских рублей.