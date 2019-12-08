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Формула-1 выпускает парфюм для фанатов по цене Lada Vesta

В наступающем году в продажу поступит эксклюзивная серия парфюмерии, которая создана специально для поклонников «Королевских гонок». Сообщается, что парфюм от «Формулы 1» будет стоить почти 650 тысяч рублей, за эту сумму, к слову, можно купить российскую Lada Vesta.
Формула-1 выпускает парфюм для фанатов по цене Lada Vesta

«Формула 1» в сотрудничестве с известным домом парфюмерии под названием Designer Parfums создает эксклюзивную серию ароматов специально для поклонников гонок. Брендированная «формулическая» туалетная вода должна появиться в продаже уже в следующем году по цене в 7 750 британских фунтов, что эквивалентно примерно 650 тысячам российских рублей. Как утверждают создатели этого продукта, аромат для него был подобран таким образом, чтобы он точно ассоциировался с «Королевскими гонками». Всего же в линейку войдут три различных аромата с довольно сложными названиями.

Впрочем, ограниченный тираж дорогостоящего парфюма будет не единственным. После продажи его запасов будет выпущена новая серия из пяти ароматов с более доступным ценником – около 16 000 российских рублей.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:12

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