АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые назвали ягоды боярышника лучшим средством для снижения уровня…
EUR 70.76 USD 63.72
Курс валют на 07.12.2019

Муж возраста Джигарханяна: Таролог Марианна Абравитова дала прогноз на будущее Виталины Цымбалюк-Романовской

В прессе вот уже несколько недель появляются сообщения о разрыве романтических отношений между певцом Прохором Шаляпиным и пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Перед днем рождения артистки появились и новые данные о ее предполагаемом возлюбленном, которые озвучила известная российская таролог Марианна Абравитова.
Муж возраста Джигарханяна: Таролог Марианна Абравитова дала прогноз на будущее Виталины Цымбалюк-Романовской

«Наступающий год не принесет в жизнь Виталины ничего принципиально нового. Она начала гулять по кругу. Вероятно, ей настолько понравилась история с Шаляпиным, что она решила переключиться на нового мужчину, чтобы продолжить свои появления на публике. Впрочем, сейчас интерес к ней заметно снизился, что очень не нравится ей самой. Поэтому следующий год она проживет по уже традиционному сценарию, вот только роль ее избранника достанется кому-то другому. К настоящим романтическим чувствам это не будет иметь никакого отношения», - заверила ясновидящая.

По словам Абравитовой, в душе Виталина Цымбалюк-Романовская хочет какой-то стабильности. Светская львица осознает, что ей нужно выйти замуж, и для того, чтобы реализовать задуманное, она якобы ищет мужчину возраста бывшего мужа Армена Джигарханяна. При этом, добавляет эксперт, шансы на то, что пианистка своего добьется, очень велики.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Москве грузовой поезд отрезал ногу…
В производство запустят супермощную версию Shelby F-150 Super Snake Sport…
Блогер Настя Ивлеева приняла участие в пресс-конференции Дмитрия…
Эксперты назвали самый дорогой авиабилет из России на новогодние…
Муж возраста Джигарханяна: Таролог Марианна Абравитова дала прогноз на будущее Виталины…
Депутат Онищенко дал рекомендации для предотвращения гриппа и…
Данные о Samsung Galaxy A51 с квадрокамерой раскрыли в…
«Нож соскользнул»: Дочь певицы Любови Успенской получила очередную…
Названы простые и доступные продукты, которые помогут в заживлении…
Звезда "Дом-2" Маргарита Марсо шикарно украсила дом на Кипре к…
Ученые назвали ягоды боярышника лучшим средством для снижения уровня…
После скандала с бывшей женой Марат Башаров стал зарабатывать значительно…
В компании Sony создали способ для игры на PlayStation 5 вне…
Экс-участница «Дом-2» Алиса Литинская рассказала, что ее жених родом с…
Во Франции раскопали статуэтку Венеры возрастом 23 тысячи…
Лариса Гузеева предупредила о мошенниках, использующих ее фото в…
Доступ к WhatsApp и Instagram могут…
Ксения Бородина поддержала фанатов искусственного…
В Сети показали шпионские снимки прототипа BMW…
"Уважаю и, если уж совсем честно, то горжусь": Юлия Барановская поздравила старшего сына Артёма с днем…
Эксперты рассказали о правильном и полезном питании…
«Подогреваю интерес, чтобы потом продать подороже»: Шепелев ответил, почему не показывает…
Звезда «Дом-2» Алексей Кудряшов признался, что ему больно смотреть на отношения Анастасии Ивановой с ее новым…
Россия вошла в ТОП-3 стран с самыми дешевыми ценами на…
Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина, Эвелина Бледанс и Алика Смехова показали, как можно модно выглядеть в…
Американские ученые назвали 10 секретов…
"Спасибо всем! Было круто!!!": Алла Пугачева поблагодарила зрителей, пришедших на "Тот самый…
Ученые впервые создали химер, скрестив свиней с…
Ученые заметили превосходство в работе мозга у…
Лариса Вербицкая недовольна, когда ее мужа Александра Дудова называют её…
В Сети продают редкий Toyota Land Cruiser из прошлого…
Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина сменила…
Ученые: Дети от родителей с депрессией имеют другую структуру…
У Анастасии Решетовой пропало грудное молоко из-за…
Сергей Лазарев на рождественском бранч Jo Malone встретился с британской моделью Поппи…
Робби Уильямс снова решил…
Врач-офтальмолог опроверг миф о вреде очков для лечения…
OnePlus 8 Lite показали на качественных…
Анна Семенович в детстве любила петь в лак для волос или…
Стала известна дата выпуска нового Audi RS Q8 в…
Просмотреть все новости