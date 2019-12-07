Муж возраста Джигарханяна: Таролог Марианна Абравитова дала прогноз на будущее Виталины Цымбалюк-Романовской
В прессе вот уже несколько недель появляются сообщения о разрыве романтических отношений между певцом Прохором Шаляпиным и пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Перед днем рождения артистки появились и новые данные о ее предполагаемом возлюбленном, которые озвучила известная российская таролог Марианна Абравитова.
«Наступающий год не принесет в жизнь Виталины ничего принципиально нового. Она начала гулять по кругу. Вероятно, ей настолько понравилась история с Шаляпиным, что она решила переключиться на нового мужчину, чтобы продолжить свои появления на публике. Впрочем, сейчас интерес к ней заметно снизился, что очень не нравится ей самой. Поэтому следующий год она проживет по уже традиционному сценарию, вот только роль ее избранника достанется кому-то другому. К настоящим романтическим чувствам это не будет иметь никакого отношения», - заверила ясновидящая.
По словам Абравитовой, в душе Виталина Цымбалюк-Романовская хочет какой-то стабильности. Светская львица осознает, что ей нужно выйти замуж, и для того, чтобы реализовать задуманное, она якобы ищет мужчину возраста бывшего мужа Армена Джигарханяна. При этом, добавляет эксперт, шансы на то, что пианистка своего добьется, очень велики.
«Наступающий год не принесет в жизнь Виталины ничего принципиально нового. Она начала гулять по кругу. Вероятно, ей настолько понравилась история с Шаляпиным, что она решила переключиться на нового мужчину, чтобы продолжить свои появления на публике. Впрочем, сейчас интерес к ней заметно снизился, что очень не нравится ей самой. Поэтому следующий год она проживет по уже традиционному сценарию, вот только роль ее избранника достанется кому-то другому. К настоящим романтическим чувствам это не будет иметь никакого отношения», - заверила ясновидящая.
По словам Абравитовой, в душе Виталина Цымбалюк-Романовская хочет какой-то стабильности. Светская львица осознает, что ей нужно выйти замуж, и для того, чтобы реализовать задуманное, она якобы ищет мужчину возраста бывшего мужа Армена Джигарханяна. При этом, добавляет эксперт, шансы на то, что пианистка своего добьется, очень велики.