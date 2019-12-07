Муж возраста Джигарханяна: Таролог Марианна Абравитова дала прогноз на будущее Виталины Цымбалюк-Романовской





«Наступающий год не принесет в жизнь Виталины ничего принципиально нового. Она начала гулять по кругу. Вероятно, ей настолько понравилась история с Шаляпиным, что она решила переключиться на нового мужчину, чтобы продолжить свои появления на публике. Впрочем, сейчас интерес к ней заметно снизился, что очень не нравится ей самой. Поэтому следующий год она проживет по уже традиционному сценарию, вот только роль ее избранника достанется кому-то другому. К настоящим романтическим чувствам это не будет иметь никакого отношения», - заверила ясновидящая.По словам Абравитовой, в душе Виталина Цымбалюк-Романовская хочет какой-то стабильности. Светская львица осознает, что ей нужно выйти замуж, и для того, чтобы реализовать задуманное, она якобы ищет мужчину возраста бывшего мужа Армена Джигарханяна. При этом, добавляет эксперт, шансы на то, что пианистка своего добьется, очень велики.