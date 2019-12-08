Названы автомобили, цена которых ниже iPhone 11 Pro





Как оказалось, за эту сумму в Интернет-магазине eBay доступен компакт Fiat Seicento Sporting, разумеется, подержанный и с пробегом в 32 000 километров. Зато стоит машина заметно дешевле популярного гаджета от американской корпорации – всего 850 фунтов. Оснащается эта городская малолитражка двигателями с рабочим объемом от 0,9 до 1,2 литров и мощностью 39-69 л. с. А вот за 1000 фунтов можно приобрести ситикар того же производителя с 1,4-литровым двигателем мощностью 100 лошадиных сил. Речь о хэтчбеке Fiat Panda 100HP. Еще одним автомобилем, вошедшим в этот список, стал британский Mini Clubman с 1,5-литровым 98-сильным мотором и ценой в 1000 британских фунтов.Более того, на той же площадке по цене, чуть ниже, чем просят за новый iPhone 11 Pro, можно приобрести Cadillac CTS. Выпущенный в 2005 году автомобиль оснащен 215-сильным 2,8-литровым двигателем и доступен по цене всего в 900 фунтов стерлингов.