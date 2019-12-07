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"Уважаю и, если уж совсем честно, то горжусь": Юлия Барановская поздравила старшего сына Артёма с днем рождения

В социальной сети Instagram Юлия Барановская поздравила старшего сына Артёма Аршавина с днем рождения. Телеведущая честно рассказала, что уважает и гордится своим ребенком.
"Уважаю и, если уж совсем честно, то горжусь": Юлия Барановская поздравила старшего сына Артёма с днем рождения

Сегодня сын футболиста Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской Артем отмечает свой 14-й день рождения. В честь праздника знаменитость решила поделиться с преданными поклонниками фотографиями своего ребенка. Опубликованные снимки сделаны в разные периоды жизни Артема, на одних он еще маленький, на других уже более взрослый. В комментарии к посту в Instagram Юлия Барановская написала: "Люблю тебя с того самого момента, когда на УЗИ мне показали крошечную точку, такую маленькую, что на фото ее не было видно". Телеведущая поздравила старшего сына с днем рождения и пожелала ему здоровья и успеха, также знаменитость отметила, что уважает и гордится Артемом.

Подписчики начали поздравлять сына футболиста и телеведущей с 14-летием, оставив ему множество пожеланий. Они отметили, что Артем стал похож на своего отца Андрея Аршавина. Также пользователи Сети поинтересовались у Юлии Барановской, как ее старший сын планирует отпраздновать день рождения, но ответа пока не получили. Публикация уже набрала более 35 000 лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:30

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