"Уважаю и, если уж совсем честно, то горжусь": Юлия Барановская поздравила старшего сына Артёма с днем рождения

Сегодня сын футболиста Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской Артем отмечает свой 14-й день рождения. В честь праздника знаменитость решила поделиться с преданными поклонниками фотографиями своего ребенка. Опубликованные снимки сделаны в разные периоды жизни Артема, на одних он еще маленький, на других уже более взрослый. В комментарии к посту в Instagram Юлия Барановская написала: "Люблю тебя с того самого момента, когда на УЗИ мне показали крошечную точку, такую маленькую, что на фото ее не было видно". Телеведущая поздравила старшего сына с днем рождения и пожелала ему здоровья и успеха, также знаменитость отметила, что уважает и гордится Артемом.Подписчики начали поздравлять сына футболиста и телеведущей с 14-летием, оставив ему множество пожеланий. Они отметили, что Артем стал похож на своего отца Андрея Аршавина. Также пользователи Сети поинтересовались у Юлии Барановской, как ее старший сын планирует отпраздновать день рождения, но ответа пока не получили. Публикация уже набрала более 35 000 лайков.