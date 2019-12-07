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Анна Семенович в детстве любила петь в лак для волос или расческу

Анна Семенович опубликовала в Instagram-аккаунте видео репетиции, которая прошла в Государственном Кремлёвском Дворце. Также исполнительница рассказала, что в детстве любила петь в лак для волос или расческу.
Анна Семенович в детстве любила петь в лак для волос или расческу

Анна Семенович активно готовится к новогодним праздникам и принимает участие в различных проектах. Накануне певица выступала на концерте "Русского радио", который прошел в Государственном Кремлёвском Дворце и будет показан на Рождество. Сегодня артистка опубликовала видео с репетиции, где она держит в руке вместо микрофона расческу. Одета бывшая фигуристка в черный полупрозрачный комбинезон и пиджак. В комментарии к посту в Instagram знаменитость написала: "В детстве я все время пела в лак для волос или расческу, готовилась к выступлению в Кремле".

Также Анна Семенович пожелала преданным поклонникам отличного настроения и поинтересовалась, любили ли они в детстве петь в маминых туфлях. Подписчики начали рассказывать свои истории из детства. Многие написали, что с нетерпением ждут новогодних праздников, чтобы посмотреть концерт. Всего за час публикацию исполнительницы просмотрели более 67 000 пользователей Сети.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:50

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