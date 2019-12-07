Анна Семенович в детстве любила петь в лак для волос или расческу

Анна Семенович активно готовится к новогодним праздникам и принимает участие в различных проектах. Накануне певица выступала на концерте "Русского радио", который прошел в Государственном Кремлёвском Дворце и будет показан на Рождество. Сегодня артистка опубликовала видео с репетиции, где она держит в руке вместо микрофона расческу. Одета бывшая фигуристка в черный полупрозрачный комбинезон и пиджак. В комментарии к посту в Instagram знаменитость написала: "В детстве я все время пела в лак для волос или расческу, готовилась к выступлению в Кремле".Также Анна Семенович пожелала преданным поклонникам отличного настроения и поинтересовалась, любили ли они в детстве петь в маминых туфлях. Подписчики начали рассказывать свои истории из детства. Многие написали, что с нетерпением ждут новогодних праздников, чтобы посмотреть концерт. Всего за час публикацию исполнительницы просмотрели более 67 000 пользователей Сети.