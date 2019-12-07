Стала известна дата выпуска нового Audi RS Q8 в РФ





Предположительно, стоимость станет начинаться с отметки в 7,5 млн рублей, но прайс-лист может поменяться ввиду увеличения ставки утиль-сбора. Компания Audi впервые показала модель Q8 RS в ноябре во время моторшоу в Лос-Анджелесе. Кроссовер оснащен двигателем V8 TFSI объёмом 4 л. Силовой агрегат получил двойной турбонаддув и функцию отключения цилиндров. Дополнительно можно получить версию с мягким гибридом на базе 48-вольтового генератора. Общая производительность двигателя заявлена на уровне 592 «лошадок».Кроссовер Audi получил пневматическую подвеску и стабилизаторы для повышения поперечной устойчивости. Последние соответствуют комплектующим, использованным в конструкции SQ8. Колёса диаметром 23” станут предлагаться с покрышками Pirelli P Zero. Группа Audi Sport внедрила в RS Q8 подвеску большей эффективности для повышения манёвренности на поворотах. Дисплей получил ряд RS-экранов и дополнений для повышения эргономичности его использования.