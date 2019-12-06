Microsoft может выпустить приложение IoT на платформе Windows 10X





Американская корпорация представит созданное на базе новой операционной программы приложение Internet of Things. Такой ход технологической фирмы не удивляет, так как прежде она уже выпускала IoT Core, благодаря которому могут функционировать одноплатные компьютеры Raspberry Pi, эта система способна запускать программы UWP, также она обладает графическим интерфейсом.О технических моментах программы пока нет информации, но она может оказаться не особо требовательной к железной «начинке», и будет, вероятно, модульной, что даст возможность решить баг с совместимостью на различных платформах. Microsoft все больше распространяет концепцию универсальных «операционок» для последующего применения 10-й модели Windows для игровых приставок и складных аппаратов в случае сбережения программной совместимости.