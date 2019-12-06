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В России археологи обнаружили захоронение скифов с сохранившимся головным убором

В России археологи обнаружили захоронение скифов с сохранившимся золотым головным убором, датированным IV веком до н. э. О находке сообщил Валерий Гуляев, возглавляющий Донскую археологической экспедицию ИА РАН.

В Воронежской области во время исследования кургана № 9 могильника под названием Девица V, что находится в Острогорском районе и состоит всего из 19 невысоких холмов, археологами было обнаружено захоронение четырех скифских женщин. На одной из них, предположительным возрастом от 45 до 50 лет, находился золотой головной убор, датированный IV веком до н. э.

Валерий Гуляев, возглавляющий Донскую археологическую экспедицию ИА РАН, отмечает, что в таком состоянии скифское украшение удается найти в курганах Среднего Дона впервые, до этого в упомянутом регионе обнаруживали только детали подобных головных уборов. Высокий уровень сохранности артефакта, в особенности пластины, украшенной растительным орнаментом и ободков с подвесками, объясняется тем, что череп найденной "амазонки" находился под рухнувшим покрытием. Сплав артефакта, кроме серебра, меди и незначительной примеси железа, содержит около 65-70% золота.

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Наука
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 19:26

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