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Минобороны РФ испытало спутник-инспектор в космосе

Россия осуществила опыт по отделению малого инспектора-спутника, который способен оценить положение космической группы страны, от аппарата-носителя. Эксперимент провело Минобороны страны.

Этой работой военные продолжили спектр действий по оценке технической составляющей разработанных в РФ спутников. Вся информация была передана на наземные устройства обработки в целях последующего выяснения функционирования космических аппаратов. В конце осени Минобороны России заявило о запуске на орбиту космического устройства «Космос-2542» на платформе универсальной унифицированной базы, благодаря которой можно мониторить состояние спутников. Техника также дает возможность снимать на видеокамеру поверхность Земли.

Разведка США уверена, что российские инспекторские спутники России могут угрожать Вашингтону в космическом пространстве. За океаном считают, что данные объекты Москва может применять для нападения на спутники других государств.

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Политика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:55

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