Минобороны РФ испытало спутник-инспектор в космосе





Этой работой военные продолжили спектр действий по оценке технической составляющей разработанных в РФ спутников. Вся информация была передана на наземные устройства обработки в целях последующего выяснения функционирования космических аппаратов. В конце осени Минобороны России заявило о запуске на орбиту космического устройства «Космос-2542» на платформе универсальной унифицированной базы, благодаря которой можно мониторить состояние спутников. Техника также дает возможность снимать на видеокамеру поверхность Земли.Разведка США уверена, что российские инспекторские спутники России могут угрожать Вашингтону в космическом пространстве. За океаном считают, что данные объекты Москва может применять для нападения на спутники других государств.