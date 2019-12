Чем завершится год в киберспорте?

DOTA2 — Мажор, Минор и вояж в Сингапур

CS:GO — решающие турниры, борьба за слоты на 2020-й

League of Legends — долгожданные «Игры звезд»

Rocket League — новый сезон уже на старте!

DOTA2 — новый сезон, новые команды

PSG.LGD — TI 2020 под вопросом?

CS:GO — большое обновление





С 1 по 6 декабря коллективы будут бороться за право поехать в Лейпциг и Буковель соответственно. Практически все ТОП-организации вернулись из затяжного отдыха и постараются уже в январе забронировать себе путевку на TI 2020, набрав требуемое количество DPC очков на втором по счету ивенте из разряда Major. Недавно также стало известно, что Valve выделило по дополнительному слоту на Minor в Буковеле для СНГ и Северной Америки, что еще больше ужесточит борьбу в квалификациях.Завершающим аккордом в 2019-м для Доты станет турнир в Сингапуре, проводимый от компании Esports One. В середине декабря ведущие клубы мира прилетят в центр Юго-Восточной Азии, где будут разыграны 500 тысяч $. Практически все команды-участницы — лидеры своих регионов. Отсутствовать будут лишь финалисты TI 2019 — OG и Nigma из-за пропуска старта сезона.В декабре болельщиков КС:ГО ожидает с десяток турниров различного уровня. Отдельно стоит упомянуть три крупных ивента. С 3 по 8 декабря одни из самых сильных команд по CS:GO приедут в датский Оденсе, где будет разыгран призовой фонд в 600 тысяч $. Победитель турнира, помимо 250 тысяч в американской валюте, получит прямой инвайт на IEM Katowice 2020, который придется на февраль-март следующего года.В середине первого месяца зимы 4 лучших коллектива по результатам розыгрыша BLAST Pro Series отправятся в Бахрейн на решающий Финал. Зрителей вновь будет ждать полюбившееся противостояние Liquid-Astralis, а победителю ивента достанется сумма в 350 тысяч $. Окончательно завершаться игровой сезон в 2019-м будет в Москве на традиционном EPICENTER — 8 коллективов, среди которых сразу 3 представителя СНГ, приедут в «КРОКУС ЭКСПО», чтобы в последний раз отстреляться перед праздниками.Событие пройдет 5-7 декабря на «Esports Arena» в Лас-Вегасе. На ивент приедут лучшие игроки мира, а также знаменитые представители сообщества League of Legends. В течение трех дней будет сыграно несколько турниров, включая необычные игровые режимы, показательные матчи, а также дуэли звезд в формате «1 на 1».Уже с 4 декабря начнется 5-й по счету сезон Rocket League. Одним из главных изменений согласно трейлеру станет появление новой валюты — кредитов. Из игры исчезнут лутбоксы, которые будут заменены на чертежи предметов, связанные с кредитами. Напоследок, Rocket League теперь сможет похвастаться и полноценным магазином предметов с ежедневно обновляемым ассортиментом.В конце ноября Салехи Тахасоми сделал долгожданный анонс — бывший состав Team Liquid теперь будет выступать за новый клуб Nigma. Вице-чемпионам мира не дали слот в закрытые квалификации отборочных на 13-й сезон ДримЛиги из-за умышленного пропуска китайского Мажора. Впрочем, несмотря на новый патч и сильно изменившийся игровой процесс, пятерка Нигмы катком прошлась по своим оппонентам в открытых отборочных, завоевав одну из двух путевок в следующую часть соревнований наряду с Team Secret.На следующий день после анонса Nigma фанатов Доты 2 ждал очередной сюрприз — двукратные чемпионы TI решили не только продолжить отпуск, но и успели сформировать второй состав команды, дав ей название OG Seed. Тренировать ростер будет n0tail в кооперации с другими игроками основного состава. Судьба коллектива будет решаться в зависимости от результатов отборочных к третьему Мажору. OG Seed уже успела провалить финал открытой квалификации на DreamLeague Season 13 , где была полностью деклассирована на двух картах в матче с Nigma.Непопадание сильнейшей команды Китая на 2-й Major стало шоком для местной публики. Бронзовым призерам The International пришлось начинать свой путь в Лейпциг на открытых отборочных в мачтах с форматом «bo1», который быстро закончился поражением на стадии 1/8 от далеко не самого сильного стака.Теперь PSG.LGD будут отдыхать аж до февраля, когда им вновь придется пробиваться на DPC-турнир через открытые квалификации. Пока же организацию ждет поездка в Сингапур, где парням однозначно придется победой доказывать, что произошедшее — всего лишь глупая случайность.Во второй половине ноября Valve представили публике операцию Shattered Web, которая значительно повлияет на игровой процесс. Главным новшеством считается появление «агентов» — специальные персонажи, которые могут быть использованы, как спецназом, так и террористами. Была изменена стоимость для некоторых оружий, а также подкорректирована их динамика разброса пуль, что заставит едва ли не заново приспосабливаться к девайсам. Карта Cache теперь вновь доступна для выбора в соревновательном режиме.