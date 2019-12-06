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Заслуженная артистка России Ольга Науменко празднует 70-летие

Известная советская и российская актриса Ольга Науменко 6 декабря празднует свой очередной юбилей – 70-летие. Заслуженная артистка России принимает поздравление не только от своих коллег и многочисленных поклонников, но и от премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Заслуженная артистка России Ольга Науменко празднует 70-летие

Ольга Науменко училась в училище им. Щукина, а потом многие годы играла спектакли на сцене театра им. Гоголя. Еще будучи студенткой актриса успела сыграть множество второстепенных ролей, однако все они были лишь подготовкой к ее будущему успеху. После выхода в прокат легендарного фильма «Ирония судьбы или с легким паром» артистка проснулась знаменитой на всю страну. С тех пор внимание к ее творчеству никогда не пропадало.

Уже в современной истории Ольга Науменко сыграла во множестве популярных и известных фильмах и сериалах, отдельно стоит отметить «Саша+Маша» и «Молодежка». Несмотря на это, звание заслуженной артистки России она получила лишь в 2005 году.

6 декабря Ольга Науменко принимает поздравления от своих коллег и поклонников, однако этим все не ограничивается. О признании заслуг актрисы говорит то, что она получила поздравление от премьер-министра России Дмитрия Медведка. На сайте правительства появилось обращение, в котором сказано, что артистка уже многие годы искусно воплощает любые замысли режиссеров и играет самые разные роли, однако во всех них прослеживается ее неизменный фирменный стиль.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:30

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