Заслуженная артистка России Ольга Науменко празднует 70-летие





Ольга Науменко училась в училище им. Щукина, а потом многие годы играла спектакли на сцене театра им. Гоголя. Еще будучи студенткой актриса успела сыграть множество второстепенных ролей, однако все они были лишь подготовкой к ее будущему успеху. После выхода в прокат легендарного фильма «Ирония судьбы или с легким паром» артистка проснулась знаменитой на всю страну. С тех пор внимание к ее творчеству никогда не пропадало.Уже в современной истории Ольга Науменко сыграла во множестве популярных и известных фильмах и сериалах, отдельно стоит отметить «Саша+Маша» и «Молодежка». Несмотря на это, звание заслуженной артистки России она получила лишь в 2005 году.6 декабря Ольга Науменко принимает поздравления от своих коллег и поклонников, однако этим все не ограничивается. О признании заслуг актрисы говорит то, что она получила поздравление от премьер-министра России Дмитрия Медведка. На сайте правительства появилось обращение, в котором сказано, что артистка уже многие годы искусно воплощает любые замысли режиссеров и играет самые разные роли, однако во всех них прослеживается ее неизменный фирменный стиль.