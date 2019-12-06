Участник проекта "Дом-2" Руслан Мацьолек рассказал, что Анастасия Иванова общается с его матерью в Instagram





Участник проекта "Дом-2" Руслан Мацьолек рассказал, что Анастасия Иванова успела очаровать не только его, но и его маму. Пока молодой человек показал возлюбленную только на снимках, мама этому очень обрадовалась, а вот отец пока воздерживается от комментариев. Проектант отметил, что он создал родительнице страницу в Instagram, женщина теперь активно оставляет комментарии под его постами и публикациями Анастасии Ивановой, а девушка в ответ - родственнице своего избранника.Руслан Мацьолек не скрывает, Анастасия Иванова - очень хорошая для него девушка, она добрая, милая, красивая и общительная, порядочная и очень ему подходит. Так считает и мама участника проекта "Дом-2", правда о личном знакомстве молодой человек пока не думает, так как отношения у них с Анастасией Ивановой только начались и говорить о более серьезных переменах рано.