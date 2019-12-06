Участник проекта "Дом-2" Дмитрий Чайков подарил Ирине Пингвиновой на день рождения смарт-часы и устроил романтический завтрак
Участница проекта "Дом-2" Ирина Пингвинова вчера отметила день рождения, брюнетке исполнилось 22 года. Избранник звезды Дмитрий Чайков устроил для нее романтический завтрак, при этом украсив комнату шарами и разными деталями, а в подарок возлюбленной преподнес смарт-часы.
Участница проекта "Дом-2" Ирина Пингвинова отметила 22-летие на Сейшелах. При этом проснулась девушка в комнате, украшенной красивыми надувными шарами и другими атрибутами праздника, Дмитрий Чайков сразу же подарил девушке букет роз и смарт-часы. Ирина Пингвинова отметила, что очень рада отпраздновать именно в компании любимого и близких друзей на островах, она наслаждается молодостью и предвкушает все события, ожидающие ее в будущем.
Ирина Пингвинова добавила, что за прошедший год многое в ее жизни изменилось, но она ни о чем не жалеет, звезду проекта "Дом-2" полностью устраивают отношения с Дмитрием Чайковым и текущая жизнь.
Участница проекта "Дом-2" Ирина Пингвинова отметила 22-летие на Сейшелах. При этом проснулась девушка в комнате, украшенной красивыми надувными шарами и другими атрибутами праздника, Дмитрий Чайков сразу же подарил девушке букет роз и смарт-часы. Ирина Пингвинова отметила, что очень рада отпраздновать именно в компании любимого и близких друзей на островах, она наслаждается молодостью и предвкушает все события, ожидающие ее в будущем.
Ирина Пингвинова добавила, что за прошедший год многое в ее жизни изменилось, но она ни о чем не жалеет, звезду проекта "Дом-2" полностью устраивают отношения с Дмитрием Чайковым и текущая жизнь.