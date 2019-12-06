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В 2020 году ожидается выпуск гибридной версии Toyota Corolla

В 2020 году ожидается выпуск гибридной версии Toyota Corolla. Модель будет предлагаться в спортивном исполнении, а также в вариации с множеством дополнительных настроек.

Ожидается, что под капотом авто с 2020 года будут размещаться бензиновые моторы на 1,8 и 1,2 литра, а также 2,0-литровый гибридный агрегат. После обновления Toyota Corolla получила две вариации — GR Sport и Corolla Trek. Первая предлагает ряд спортивных обновлений для хэтчбека и универсала, а также будет иметь 18-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары и агрессивный задний диффузор. В салоне новинки появятся спортивные сидения и эксклюзивная двухцветная окраска. Ее минимальная стоимость в Великобритании составит 28 тыс. фунтов стерлингов.

Вторая версия, по цене от 29,1 тыс. фунтов стерлингов, будет оснащена большим количеством дополнительных настроек, которые разрабатывались в сотрудничестве с американским производителем велосипедов. В данном исполнении авто получит увеличенный на 20 мм клиренс, противоскользящие дорожные и передние пластины, защитное стекло и багажную стойку на крыше.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:45

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