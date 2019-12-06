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«Звезда эпохи»: В Кремле на вручении премии "Виктория" почтили память Юлии Началовой минутой молчания

В Кремле прошло вручение национальной музыкальной премии «Виктория». Во время этого мероприятия собравшиеся артисты и зрители почтили память Юлии Началовой и других погибших исполнителей минутой молчания.
«Звезда эпохи»: В Кремле на вручении премии "Виктория" почтили память Юлии Началовой минутой молчания

В 2019 году из жизни ушли многие знаковые фигуры для российской культуры: певцы Крис Кельми и Сергей Захаров, композиторы Гия Канчели и Евгений Крылатов, рэпер Децл, Юлия Началова, Алексей Стрельченко, Вилли Токарев и многие другие. Память всех их почтили в рамках вручения премии «Виктория», которая недавно прошла в Кремле. На экранах были показаны улыбающиеся лица этих культурных деятелей, а затем состоялась минута молчания.

Отдельно собравшиеся отметили Юлию Началову, ведь она 2 года назад принимала участие в этой же музыкальной премии. Тогда певица выступала на сцене, и никто не мог подумать, что спустя короткое время ее больше не будет в живых. Многие считают, что смерть артистки до сих пор кажется невозможной.

Напомним, недавно родственники и поклонники Юлии Началовой запустили собственный флешмоб. Они предлагали использовать хэштег «#Юлязаслуженная» или просто писать комментарий «Юля заслуженная» в социальных сетях. Таким образом они хотят добиться того, чтобы певица посмертно получила статус заслуженного артиста России.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:21

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