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Михаилу Евдокимову 6 декабря исполнилось бы 62 года

Юмористу и главе Алтайского края Михаилу Евдокимову 6 декабря исполнилось бы 62 года. Он погиб в ДТП в августе 2005 года, когда ехал по дороге в Полковниково из Верх-Обского.
Михаилу Евдокимову 6 декабря исполнилось бы 62 года

Михаил Евдокимов появился на свет в Новокузнецке в многодетной семье. Когда ему было два года, родители перебрались на Алтай. В 80-х будущий артист отправился в Москву, где смог проявить себя в передаче «Огонек», благодаря которой стал знаменитым. Михаил Евдокимов начал сниматься в кино, записывать песни и юмористические монологи, героями которых часто становились обычные деревенские жители. Политикой заинтересовался Евдокимов в середине 90-х, а в 2004 году стал губернатором Алтайского края.

У актера осталась жена и дети. Его вдова Галина ныне проживает в Барнауле: ближе к могиле супруга. В тот роковой день, когда погиб муж, она находилась с ним в машине, но смогла выжить благодаря большим стараниям врачей. Галина родила от Михаила Евдокимова дочь Анну, которая живет с собственной семьей в Москве. Кроме того, у юмориста имелись две женщины, с которыми он так и не связал узами браками. Каждая из них родила от Евдокимова по одному ребенку, но все спутницы актера так и не нашли общий язык друг с другом.

Популярного артиста по-прежнему помнят как по всей России, так и на малой родине. Каждый год 7 августа в день его гибели в Верх-Обске проводится фестиваль народного творчества, посвященный памяти артиста. Посетители высоко ценят мероприятие и особенно его атмосферу, где даже знаменитости могут просто пообщаться с обычными людьми.

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Культура / Важно
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 13:07

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