Ксения Бородина: "Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко изменились за время нахождения на проекте "Дом-2"





Не так давно Ксения Бородина на программе "Бородина против Бузовой" вступила в противостояние с Владом Кадони, защищая пару Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко. Многие поклонники реалити-шоу уже давно заметили, что знаменитость отдает их маленькой дочери Василисе вещи своей младшей дочери Теоны, однако ничего плохого в этом нет, ведь не все молодые мамочки складывают их на будущее.Примечательно, что в поддержку семейства Рапунцелей коллеги Ксении Бородиной пока не выступили, хотя она считает, что молодые люди сильно изменились за время жизни на реалити-шоу. Они дорожат семейными ценностями, что очень нравится телеведущей "Дома-2".