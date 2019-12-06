Названы самые опасные приложения для смартфона
Определенные приложения могут нести вред владельцам смартфонов, поэтому их необходимо удалить. Работники Avast и ESET назвали опасные программы, благодаря которым юзеры могут лишиться денег и приватности.
В маркете компании Google ныне имеется приложение Good Weather, установка которого на смартфоне способна привести к воровству денежных средств со счета пользователя. Дело в том, что программа получает в случае согласия владельца гаджета доступ к личным данным, и тогда данный сервис начинает похищать деньги благодаря SMS с кодом подтверждения от банка.
Потенциальную опасность несут и приложения фонариков. Каждая третья такая структура пытается обзавестись доступом к опциям, не имеющим никакого отношения к подсветке. В итоге часть таких приложений оказались рекламными вирусами. В этот же список входят нелегальные соцсети, направленные на сбор приватных данных.
Популярна уловка с гороскопами. Владельцу смартфона предлагают оценить прогноз абсолютно бесплатно, а после подключить подписку за 100 рублей в месяц. Согласившись, человек нередко теряет до 1200 рублей за годовую подписку из-за лживых модераторов. Обманывают пользователей и фальшивыми мессенджерами с якобы бесплатными функциями, но в действительности получают огромное количество рекламы.
В маркете компании Google ныне имеется приложение Good Weather, установка которого на смартфоне способна привести к воровству денежных средств со счета пользователя. Дело в том, что программа получает в случае согласия владельца гаджета доступ к личным данным, и тогда данный сервис начинает похищать деньги благодаря SMS с кодом подтверждения от банка.
Потенциальную опасность несут и приложения фонариков. Каждая третья такая структура пытается обзавестись доступом к опциям, не имеющим никакого отношения к подсветке. В итоге часть таких приложений оказались рекламными вирусами. В этот же список входят нелегальные соцсети, направленные на сбор приватных данных.
Популярна уловка с гороскопами. Владельцу смартфона предлагают оценить прогноз абсолютно бесплатно, а после подключить подписку за 100 рублей в месяц. Согласившись, человек нередко теряет до 1200 рублей за годовую подписку из-за лживых модераторов. Обманывают пользователей и фальшивыми мессенджерами с якобы бесплатными функциями, но в действительности получают огромное количество рекламы.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 11:32