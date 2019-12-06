Анастасия Волочкова похвасталась очередным идеально выполненным шпагатом

На новом фото Анастасия Волочкова позирует у балетного станка в розовой пачке для выступлений. Звезда продемонстрировала идеальный вертикальный шпагат стоя, а также мотивировала поклонников заниматься спортом. В своем посте артистка посоветовала растягивать мышцы и связки, что увеличит удовольствие от жизни. Светская львица призналась, что подсолнухи стали ее любимыми цветами после белых роз. Букет из подсолнухов запечатлен на фото в ногах Волочковой.В комментариях поклонники выразили восхищение творчеством балерины, а также восхитились ее фигурой. Также фолловеры похвалили Волочкову за красивое фото и посоветовали не обращать внимание на хейтеров, которые завидуют ее успеху.