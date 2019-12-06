Рубль подорожал к доллару до максимума





Отечественная валюта ныне все еще остается в лидерах среди валют развивающихся государств. Укрепился рубль благодаря увеличению стоимости нефти. В пятницу, 6 декабря, евро и доллар снизились к рублю на 38 копеек в сравнении с официальным курсом прошедшего дня.Польский специалист Ярослав Косатый считает, что российская валюта снова продемонстрирует падение. Он уверен, что рубль лишится 9% стоимости перед 1 января, а курс «зеленого» возрастет до 69 рублей. Среди негативных факторов эксперты называют увеличению доли зарубежных инвестиций в отечественных активах до 32%. Отток такого капитала может возникнуть также и из-за политической нестабильности в странах Южной Америки, мешающая компаниям вкладывать свои деньги в развивающиеся государства. В этом случае рубль снова потеряет позиции, даже несмотря на высокую стоимость нефти.