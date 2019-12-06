Телеведущая Ксения Бородина не верит в дружбу между мужчиной и женщиной





Телеведущая Ксения Бородина объяснила, почему не верит в дружбу между мужчиной и женщиной. По мнению звезды, в данном случае поддержка и взаимопонимание могут привести к крепким отношениям и любви. В свое время, как оказалось, знаменитость дружила со своим мужем - бизнесменом Курбаном Омаровым. Звезда проекта "Дом-2" часто звонила мужчине и жаловалась на своего возлюбленного, с которым находилась на тот момент в отношениях. Будущий супруг поддерживал возлюбленную, давал ей советы. С ним телеведущая Ксения Бородина советовалась буквально на все темы - от вопросов в бизнесе до автомобиля.Позже дружеские отношения перешли в романтические, и сейчас Ксения Бородина и Курбан Омаров состоят в официальном браке, воспитывают общую дочь Теону. Личный опыт только доказал телеведущей ее правоту - дружбы между мужчиной и женщиной не бывает.