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На лечение Анастасии Заворотнюк ее семья тратит миллионы рублей

На лечение актриса Анастасии Заворотнюк ее семья тратит миллионы рублей, которые идут на оплату лекарств, труда сиделок и реабилитации в клинике. Имеется информация, что звезда восстанавливается после проведенной операции.

Стало известно, что состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось после проведенного хирургического вмешательства. По данным СМИ, звезда восстанавливается, плавает в бассейне и общается с близкими, но врачи пока не дают точных прогнозов. Инсайдеры отметили, что на лечение актрисы требуются большие суммы, которые уходят на дорогостоящие препараты и пребывание в реабилитационном центре. Поклонники предположили, что Петр Чернышов намерен хорошо заработать за предновогодний период, выступая в спектакле на льду “Спящая красавица. Легенда дух королевств”.

Коллеги фигуриста отметили, что за один выход на лед он получит 100-300 тысяч рублей, а в декабре и в январе у него запланировано около 19 шоу. Как известно, публика заподозрила рак мозга у Заворотнюк после рождения младшей дочери.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:24

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