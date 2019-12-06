На лечение Анастасии Заворотнюк ее семья тратит миллионы рублей

Стало известно, что состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось после проведенного хирургического вмешательства. По данным СМИ, звезда восстанавливается, плавает в бассейне и общается с близкими, но врачи пока не дают точных прогнозов. Инсайдеры отметили, что на лечение актрисы требуются большие суммы, которые уходят на дорогостоящие препараты и пребывание в реабилитационном центре. Поклонники предположили, что Петр Чернышов намерен хорошо заработать за предновогодний период, выступая в спектакле на льду “Спящая красавица. Легенда дух королевств”.Коллеги фигуриста отметили, что за один выход на лед он получит 100-300 тысяч рублей, а в декабре и в январе у него запланировано около 19 шоу. Как известно, публика заподозрила рак мозга у Заворотнюк после рождения младшей дочери.