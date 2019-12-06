Татьяна Егорова призналась, что была не единожды беременна от Андрея Миронова





Татьяну Егорову считали фавориткой Андрея Миронова, который имел много любовниц. Однако отношения с коллегой актер поддерживал на протяжении 21 года. Несмотря на то, что о паре знали на работе, у них никогда не заходил разговор о свадьбе. Актриса призналась, что ее избранник хотел детей, и однажды у нее была возможность родить. Вера Васильева уговаривала ее сделать аборт, а также худрук театра был против этого, но она решила сохранить ребенка. Однако после неудачного падения произошел выкидыш. Звезда отметила, после этого у нее еще были шансы родить наследника от Миронова, но теперь ей больно об этом вспоминать. По мнению Егоровой, знаменитый актер был болен физически и психически.Серьезность своих намерений Миронов продемонстрировал, когда познакомил Егорову с матерью. Однако с ней актрисе удалось подружиться лишь после смерти возлюбленного.