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В Индии обнаружили собаку с необычным тигровым окрасом

В Индии обнаружили собаку с нетипичным тигровым окрасом шерсти. Один предприимчивый фермер раскрасил домашнего питомца в такой цвет ради того, чтобы он защищал его огород от нашествия диких обезьян.
В Индии обнаружили собаку с необычным тигровым окрасом

Обезьяны составляют большую проблему для жителей Индии, особенно для тех местностей, где развито фермерское хозяйство. Житель деревни попытался избавиться от непрошеных гостей посредством обычного огородного пугала, но это не принесло никакого результата. В итоге индиец решил покрасить своего домашнего питомца в тигровый окрас. Известно, что дикие обезьяны не переносят вида опасных хищников и стараются их избегать. Неудивительно, что после хитрой выдумки, приматы даже близко не приближаются к территории огорода.

Стоит обратить внимание, что во время окрашивания шерсть животного никак не пострадала. В Индии религия запрещает использовать различные химикаты в красителях.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 06:00

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