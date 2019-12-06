В Индии обнаружили собаку с необычным тигровым окрасом





Обезьяны составляют большую проблему для жителей Индии, особенно для тех местностей, где развито фермерское хозяйство. Житель деревни попытался избавиться от непрошеных гостей посредством обычного огородного пугала, но это не принесло никакого результата. В итоге индиец решил покрасить своего домашнего питомца в тигровый окрас. Известно, что дикие обезьяны не переносят вида опасных хищников и стараются их избегать. Неудивительно, что после хитрой выдумки, приматы даже близко не приближаются к территории огорода.Стоит обратить внимание, что во время окрашивания шерсть животного никак не пострадала. В Индии религия запрещает использовать различные химикаты в красителях.