Компания Huawei представила новые "умные" весы Smart Body Fat Scale 2 Pro





Во время презентации, разработчики показали множество гаджетов с инновационной разработкой. Например, смартфоны Nova 6, Nova 6 5G, Nova 6 SE и фитнес-браслет Huawei Band 4 Pro. Но настоящего внимания заслуживают весы, получившие название Smart Body Fat Scale 2 Pro, размером 320 на 320 мм. Благодаря встроенным в платформу электродам "умный" гаджет способен измерять показатели организма пользователя. Устройство умеет определять тип фигуры - песочные часы, груша, яблоко или треугольник. В весы встроена функция Bluetooth и Wi-Fi, и в мобильном приложении можно наблюдать за изменением веса, процентом содержания жира в теле и основной скоростью метаболизма.Приобрести весы нового поколения можно будет в двух цветовых гаммах. Стоимость гаджета Huawei Smart Body Fat Scale 2 Pro стартует от 70 долларов.