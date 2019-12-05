LADA «Нива» без крыши и дверей предлагается по цене 1 млн рублей





Представленный экземпляр внедорожника был выпущен еще в середине 90-х, однако имеет меньше 10 тысяч километров пробега. После тюнинга автомобиль выглядит как новый, никто даже не подумает, что ему больше 25 лет. Машина лишилась всех дверей и всей крыши, на их месте появились дуги безопасности. Они придают модели агрессивный внешний вид и превращают в совершенное другое авто.В салоне LADA «Нива» находится система шумоизоляции, подлокотник между передними сидениями, а задние и вовсе отсутствуют. Вместо них установлена скамейка. «Запаска» находится на заднем багажнике. Передний бампер был модифицирован и получит «кенгурятник» с ПТФ. Автомобиль имеет специальную резину, отличающуюся повышенной проходимостью. Были доработаны пороги, они стали более крепкими. Также стоит отметить расширители арок.Под капотом тюнинг-версии LADA «Нива» находится 1,7-литровый двигатель, способный генерировать 100 лошадиных сил. Трансмиссия и подвеска осталась прежней, хотя клиренс был увеличен на 50 мм. Автомобиль энтузиасты оценили в 950 тысяч рублей.