Разработчики Pokemon GO анонсировали специальный "ивент" в видеоигре





Несмотря на постепенный спад популярности мобильной игры Pokemon GO, создатели все еще пытаются привлечь внимание публики к участию в необычном виртуальном опыте. Разработчик Niantic только объявил, что начиная с 5 декабря, он проведет специальное событие Evenz Evolution в внутри видеоигры, которое даст "тренерам" шанс поймать специальных покемонов, а также получить множество бонусов. Покемоны, развивающиеся уникальными способами, такие как Оникс, Иви, Розелия и Бурми, будут чаще появляться в дикой природе и в полевых исследованиях. Геймеры также могут совершать рейды на покемонов с уникальными эволюциями.Также сообщается о появлении квестов для каждого конкретного "ивента", за выполнение которых игроков вознаградят предметами Evolution, способных помочь ускорить эволюцию собственных покемонов. Говоря о рейдах, новый Evolution Event Raid будет запущен 7 декабря с 11:00 до 14:00 в местном часовом поясе каждого геймера. Согласно Niantic, Evolution Event завершится 12 декабря в 13:00 по тихоокеанскому времени, а некоторые мероприятия будут доступны только в течение ограниченного периода времени.