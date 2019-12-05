Разработчики Pokemon GO анонсировали специальный "ивент" в видеоигре
Обновленная игра с дополненной реальностью Pokemon GO сосредоточилась на привлечении большей аудитории. Разработчики видеоигры про покемонов анонсировали специальный "ивент".
Несмотря на постепенный спад популярности мобильной игры Pokemon GO, создатели все еще пытаются привлечь внимание публики к участию в необычном виртуальном опыте. Разработчик Niantic только объявил, что начиная с 5 декабря, он проведет специальное событие Evenz Evolution в внутри видеоигры, которое даст "тренерам" шанс поймать специальных покемонов, а также получить множество бонусов. Покемоны, развивающиеся уникальными способами, такие как Оникс, Иви, Розелия и Бурми, будут чаще появляться в дикой природе и в полевых исследованиях. Геймеры также могут совершать рейды на покемонов с уникальными эволюциями.
Также сообщается о появлении квестов для каждого конкретного "ивента", за выполнение которых игроков вознаградят предметами Evolution, способных помочь ускорить эволюцию собственных покемонов. Говоря о рейдах, новый Evolution Event Raid будет запущен 7 декабря с 11:00 до 14:00 в местном часовом поясе каждого геймера. Согласно Niantic, Evolution Event завершится 12 декабря в 13:00 по тихоокеанскому времени, а некоторые мероприятия будут доступны только в течение ограниченного периода времени.
Несмотря на постепенный спад популярности мобильной игры Pokemon GO, создатели все еще пытаются привлечь внимание публики к участию в необычном виртуальном опыте. Разработчик Niantic только объявил, что начиная с 5 декабря, он проведет специальное событие Evenz Evolution в внутри видеоигры, которое даст "тренерам" шанс поймать специальных покемонов, а также получить множество бонусов. Покемоны, развивающиеся уникальными способами, такие как Оникс, Иви, Розелия и Бурми, будут чаще появляться в дикой природе и в полевых исследованиях. Геймеры также могут совершать рейды на покемонов с уникальными эволюциями.
Также сообщается о появлении квестов для каждого конкретного "ивента", за выполнение которых игроков вознаградят предметами Evolution, способных помочь ускорить эволюцию собственных покемонов. Говоря о рейдах, новый Evolution Event Raid будет запущен 7 декабря с 11:00 до 14:00 в местном часовом поясе каждого геймера. Согласно Niantic, Evolution Event завершится 12 декабря в 13:00 по тихоокеанскому времени, а некоторые мероприятия будут доступны только в течение ограниченного периода времени.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:32