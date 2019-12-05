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Эксперты из "Яндекс.Музыка" составили ТОП-10 лучших песен года в России

2019 год подходит к концу, а музыкальная индустрия пестрит множеством хитов, которые претендуют на звание лучших. Эксперты из "Яндекс.Музыка" составили ТОП-10 выдающихся песен текущего года в России.

Декабрь является отличным временем для опеределения лучших треков за 2019 год. В сервисе "Яндекс.Музыка" решили воспользоваться этой возможностью, составив собственный музыкальный рейтинг. ТОП-10 был подготовлен по отзывам критиков и слушателей.

Первое место заняла песня Билли Эйлиш с её альбомом When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, за которой идут композиции Тимы Белорусских "Незабудка", "Витаминка" и "Мокрые кроссы". Третья строчка досталась украинской поп-группе Artik & Asti с работой 7 (Part 1). В рейтинге далее по списку обозначены Zivert ("Сияй"), RSAC ("Аргументы"), Звонкий ("Мир моих иллюзий"), KAZKA (Karma), HammAli Navai (JANAVI), Rammstein (RAMMSTEIN), а последним оказался коллектив Imagine Dragons с Origins.

Известно, что наиболее прослушиваемой песней 2019 года в России стала Life от певицы Zivert. Стоит отметить, что виртуального ассистента "Алису" от "Яндекс" чаще всего просили включать композиции Михаила Круга, Егора Крида, Виктора Цоя, Владимира Высоцкого и Стаса Михайлова. В это число также вошли "Руки вверх!", Rammstein, "Сектор Газа", "Ленинград" и "Алиса". А вот ТОП-100 в приложении Apple Music возглавили те же Artik & Asti с песней "Грустный дэнс (feat. Артём Качер)".

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:23

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