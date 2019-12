Эксперты из "Яндекс.Музыка" составили ТОП-10 лучших песен года в России

Декабрь является отличным временем для опеределения лучших треков за 2019 год. В сервисе "Яндекс.Музыка" решили воспользоваться этой возможностью, составив собственный музыкальный рейтинг. ТОП-10 был подготовлен по отзывам критиков и слушателей.Первое место заняла песня Билли Эйлиш с её альбомом When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, за которой идут композиции Тимы Белорусских "Незабудка", "Витаминка" и "Мокрые кроссы". Третья строчка досталась украинской поп-группе Artik & Asti с работой 7 (Part 1). В рейтинге далее по списку обозначены Zivert ("Сияй"), RSAC ("Аргументы"), Звонкий ("Мир моих иллюзий"), KAZKA (Karma), HammAli Navai (JANAVI), Rammstein (RAMMSTEIN), а последним оказался коллектив Imagine Dragons с Origins.Известно, что наиболее прослушиваемой песней 2019 года в России стала Life от певицы Zivert. Стоит отметить, что виртуального ассистента "Алису" от "Яндекс" чаще всего просили включать композиции Михаила Круга, Егора Крида, Виктора Цоя, Владимира Высоцкого и Стаса Михайлова. В это число также вошли "Руки вверх!", Rammstein, "Сектор Газа", "Ленинград" и "Алиса". А вот ТОП-100 в приложении Apple Music возглавили те же Artik & Asti с песней "Грустный дэнс (feat. Артём Качер)".