Названы способы справиться с крапивницей в домашних условиях





Крапивница является одним из болезненных видов аллергии, появляющегося в виде реакции кожи на разнообразные раздражители. К такому состоянию могут привести яды, химикаты, контакт с некоторыми растениями, укусы насекомых, плавание в холодной воде, воздействие солнца, баня и даже смена климата. При употреблении некоторых видов рыбы или орехов тоже может наблюдаться крапивница. Этот недуг является одним из симптомов стресса, беспокойства и депрессии, а сопровождается он жжением кожи, покраснением, высыпаниями и другими неприятными ощущениями.Чтобы избавиться от симптомов крапивницы, можно использовать луковый сок, холодный компресс, пищевую соду, настой ромашки или яблочный уксус. Эффективными при крапивнице также становятся компресс из овсяной муки и алоэ вера. Эксперты рекомендуют обратиться к лечащему врачу для консультации перед началом лечения дома симптомов крапивницы.