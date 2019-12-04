Катю Скалон застукали за поцелуем с незнакомцем в ночном клубе
Участники проекта "Дом-2" Катя Скалкон и Федор Стрелков со стороны кажутся идеальной парой, однако на самом деле это не так. То и дело между влюбленными встает какая-нибудь девушка, будь то Настя Стецевят или Кристина Лясковец. Теперь же блондинку застали за поцелуями с незнакомцем в ночном клубе.
Участник проекта "Дом-2" Федор Стрелков часто дает повод сомневаться в его любви к Кате Скалкон. Молодой человек флиртовал с Настей Стецевят, затем показывал явный интерес по отношению к Кристине Лясковец, а после появилась и Алеся Семеренко. Со стороны можно подумать, что разрушает идиллию только проектант, однако недавно Ольга Бузова прямо на Лобном месте рассказала другое.
Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова показала видео, где Катя Скалкон сначала танцевала с незнакомым мужчиной, который проявлял к ней явный сексуальный интерес, а затем и вовсе села к нему за стол, ухажер стал целовать ее в щеку, а закончилось все поцелуем с этим незнакомцем.
Участник проекта "Дом-2" Федор Стрелков часто дает повод сомневаться в его любви к Кате Скалкон. Молодой человек флиртовал с Настей Стецевят, затем показывал явный интерес по отношению к Кристине Лясковец, а после появилась и Алеся Семеренко. Со стороны можно подумать, что разрушает идиллию только проектант, однако недавно Ольга Бузова прямо на Лобном месте рассказала другое.
Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова показала видео, где Катя Скалкон сначала танцевала с незнакомым мужчиной, который проявлял к ней явный сексуальный интерес, а затем и вовсе села к нему за стол, ухажер стал целовать ее в щеку, а закончилось все поцелуем с этим незнакомцем.