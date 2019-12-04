Отец Жанны Фриске пожелал Дмитрию Шепелеву "сдохнуть" после его интервью для шоу "Осторожно, Собчак!"

Дмитрия Шепелева долгое время упрекают за якобы предвзятое отношение к родителям Жанны Фриске, которые он решил описать в собственной книге. В шоу “Осторожно, Собчак!” телеведущий подтвердил, что певица действительно не стремилась к общению с отцом, ведя себя с ним сдержанно. По словам знаменитости, родители бывшей возлюбленной нарочно стремятся разрушить его репутацию.В ответ на заявление экс-избранника Жанны Фриске Копылов отметил, что шоумен “наврал”, а у них со знаменитой дочерью были хорошие отношения. Мужчина не стал отрицать, что имели место конфликты, как у всех родителей и детей. При этом он отметил, что последние два года своей жизни наследница жила с ними, а Шепелев приезжал к ней лишь изредка.В интервью шоумен заявил, что, согласно судебному решению, родители Фриске могут видеться с внуком, но игнорируют это. Однако отец певицы утверждает, телеведущий намеренно прячет от них ребенка. Как передает StarHit, после смерти дочери Владимир Копылов стал жаловаться на здоровье сердца, а недавно выписался из больницы после установления трех стентов. Родственник покойной артистки возмущен скандальным интервью Шепелева и желает ему "сдохнуть".