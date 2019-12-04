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Отец Жанны Фриске пожелал Дмитрию Шепелеву "сдохнуть" после его интервью для шоу "Осторожно, Собчак!"

Отец покойной певицы Жанны Фриске ответил на недавнее интервью Дмитрия Шепелева для шоу "Осторожно, Собчак!", пожелав ему "сдохнуть". По мнению Владимира Копылова, телеведущий намеренно прячет сына Платона, не позволяя ему видеться с родственниками по линии матери.

Дмитрия Шепелева долгое время упрекают за якобы предвзятое отношение к родителям Жанны Фриске, которые он решил описать в собственной книге. В шоу “Осторожно, Собчак!” телеведущий подтвердил, что певица действительно не стремилась к общению с отцом, ведя себя с ним сдержанно. По словам знаменитости, родители бывшей возлюбленной нарочно стремятся разрушить его репутацию.

В ответ на заявление экс-избранника Жанны Фриске Копылов отметил, что шоумен “наврал”, а у них со знаменитой дочерью были хорошие отношения. Мужчина не стал отрицать, что имели место конфликты, как у всех родителей и детей. При этом он отметил, что последние два года своей жизни наследница жила с ними, а Шепелев приезжал к ней лишь изредка.

В интервью шоумен заявил, что, согласно судебному решению, родители Фриске могут видеться с внуком, но игнорируют это. Однако отец певицы утверждает, телеведущий намеренно прячет от них ребенка. Как передает StarHit, после смерти дочери Владимир Копылов стал жаловаться на здоровье сердца, а недавно выписался из больницы после установления трех стентов. Родственник покойной артистки возмущен скандальным интервью Шепелева и желает ему "сдохнуть".

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:45

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