Глобальное потепление спровоцировало уменьшение размеров перелетных птиц и увеличение их крыльев





Американские исследователи записали размеры более 70 тысяч певчих птиц из 52 видов в период с 1978 по 2016 год. Все образцы собраны после их смерти в Чикаго в результате столкновения со зданиями во время миграции. Выяснилось, птицы уменьшились в размерах, что является статистически важными изменениями. Ученые сопоставили трансформации с температурными сдвигами в связи с глобальным потеплением. Орнитологи отметили, тельца подопытных стали меньше, а крылья удлинились. Согласно “правилу Бергмана”, особи животных из теплых стран зачастую стремятся к маленьким размерам. Однако до сих пор все доказательства поддержания тенденции уменьшаться из-за жары были неубедительными.Масштаб коллекции американских ученых позволил получить весомые подтверждения данного правила. Однако эксперты отметили, что разница оказалось небольшой и высчитывается в граммах и миллиметрах.