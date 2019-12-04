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Учеными найдена рекордная ультрамассивная черная дыра

Учеными найдена рекордная по массе ультрамассивная черная дыра. Специалисты обнаружили ее в галактическом скоплении Abell 85, данный космический объект в 40 млрд раз тяжелее Солнца, что делает открытие уникальным.
Учеными найдена рекордная ультрамассивная черная дыра

Эта ультрамассивная черная дыра находится в галактике Holm 15A, расположенной в галактическом кластере. Она является самой яркой из всех ближайших и располагается на расстоянии 700 млн световых лет от Земли. Особенностью объекта является большое пустое пространство в центре, которое и привлекло внимание астрономов. Уже тогда они предполагали, что там находится именно черная дыра, но не ожидали подобных ее размеров и массы.

Изначально специалисты отнесли объект к группе сверхмассивных, однако вскоре стало понятно, что он не подходит по определению. Ее переквалифицировали в ультрамассивные черные дыры, включающих те, чья масса в 10 млрд раз превышает солнечную. Чем дальше продолжалось исследование и приходили более точные данные, тем больше ученые не могли поверить в них. Окончательная цифра их поразила – 40 млрд световых масс. Эта рекордный показатель, человечество еще никогда не фиксировало настолько тяжелую черную дыру.

Важность исследования также заключается в том, что обнаруженный объект располагает на расстоянии 700 млн световых лет от Земли, обычно такие точные исследования проводятся в более близких частях Вселенной.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:36

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