Экс-участница проекта "Дом-2" Вика Цатурян призналась, что зарабатывает миллион рублей в месяц
Экс-участница и звезда проекта "Дом-2" Вика Цатурян призналась, что получает хороший доход благодаря своему микроблогу в социальной сети Instagram. Помимо рекламы, блондинка ведет марафоны по похудению, выпускает спортивную одежду, составляет меню в ресторане и развивает свой бизнес. По ее словам, в прошлом месяце ей удалось заработать миллион рублей.
Экс-участница проекта "Дом-2" Вика Цатурян достаточно популярна в соцсети Instagram. Она ведет личный микроблог, за которым следят 665 тысяч подписчиков, что дает ей возможность зарабатывать хорошие деньги на рекламе. При этом блондинка понимает, что живет не реальной, а виртуальной жизнью, она освещает практически каждый свой шаг в Сети.
Помимо рекламы, Вика Цатурян ведет в Instagram марафоны по похудению, она разработала собственную линию спортивной одежды, составляет программы похудения и тренировок, у нее есть меню в ресторане и доставка питания. В общем итоге в прошлом месяце доход, по словам девушки, составил миллион рублей, чему она очень рада.
Экс-участница проекта "Дом-2" Вика Цатурян достаточно популярна в соцсети Instagram. Она ведет личный микроблог, за которым следят 665 тысяч подписчиков, что дает ей возможность зарабатывать хорошие деньги на рекламе. При этом блондинка понимает, что живет не реальной, а виртуальной жизнью, она освещает практически каждый свой шаг в Сети.
Помимо рекламы, Вика Цатурян ведет в Instagram марафоны по похудению, она разработала собственную линию спортивной одежды, составляет программы похудения и тренировок, у нее есть меню в ресторане и доставка питания. В общем итоге в прошлом месяце доход, по словам девушки, составил миллион рублей, чему она очень рада.