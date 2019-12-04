Экс-участница проекта "Дом-2" Вика Цатурян призналась, что зарабатывает миллион рублей в месяц





Экс-участница проекта "Дом-2" Вика Цатурян достаточно популярна в соцсети Instagram. Она ведет личный микроблог, за которым следят 665 тысяч подписчиков, что дает ей возможность зарабатывать хорошие деньги на рекламе. При этом блондинка понимает, что живет не реальной, а виртуальной жизнью, она освещает практически каждый свой шаг в Сети.Помимо рекламы, Вика Цатурян ведет в Instagram марафоны по похудению, она разработала собственную линию спортивной одежды, составляет программы похудения и тренировок, у нее есть меню в ресторане и доставка питания. В общем итоге в прошлом месяце доход, по словам девушки, составил миллион рублей, чему она очень рада.