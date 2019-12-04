В Ford хотят производить автозапчасти из шелухи кофейных зерен





Ford пытается внести свой вклад в борьбу с изменением климата, перерабатывая шелуху от кофейных зерен из McDonald's в автомобильные детали. Автопроизводитель будет забирать пищевые отходы из сети фастфуда, перенаправляя их со свалки в свою лабораторию. Собранный "мусор" впоследствии будет превращен в биопластик. В дополнение к сокращению расходов на необходимые материалы, благодаря этим усилиям автозапчасти станут легче, а машины будут потреблять меньше бензина, тем самым снижая выбросы CO2.Автомобильная промышленность находится под огромным давлением, что вынуждает компании сокращать продуцирование углекислого газа и увеличивать производство электромобилей. Более четверти всех выбросов диоксида углерода приходится на транспортный сектор. Превращение сухой части кофейных зерен, которая отпадает во время обжарки, в автозапчасти - сравнительно небольшое усилие по сравнению с экономией топлива. Тем не менее, это может внести некоторый положительный отпечаток на окружающую среду. Ford уже использует в своей продукции экологические материалы, вроде сои и древесной целлюлозы. Биопластик станет отличным выбором, поскольку обладает лучшим тепловым свойством по сравнению с используемыми теперь сырьем.