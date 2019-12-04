В России представлен недорогой флагманский смартфон Realme X2 Pro со сверхбыстрой зарядкой



A smartphone that captures every detail perfectly and shines from every angle. With its new Red Nano Holographic variant, #realme5s is absolutely worth its price.

Get your hands on the #48MPQuadCameraPowerhouse in the sale tomorrow at 12 PM.

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В Москве состоялась презентация смартфона Realme X2 Pro, который оснащен 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+. Максимальную плавность при прокрутке удалось достичь частотой обновления экрана 90 Гц. Гаджет имеет подэкранный дактилоскопический сканер. Также новинка поддерживает HDR 10+. Realme X2 Pro имеет высокую производительность благодаря чипсету Snapdragon 855 Plus, который является мощнейшим на сегодняшний день. В зависимости от версии модель получит 8 Гб или 12 Гб ОЗУ, а также может похвастаться наличием аккумулятора на 4000 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 50 Вт. Основная камера новинки обладает четырьмя датчиками с сенсорами на 64 Мп, 13 мп, 8 Мп и глубиннным на 2 Мп.На территории России Realme X2 Pro имеет цену 34,9 тыс. рублей, а топовая версия стоит 39,9 тыс. рублей. Флагман поступит в продажу 9 декабря.