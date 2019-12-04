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Космический телескоп NASA обнаружил вспышку на комете

Американские астрономы из университета Мэриленда сообщают о первом полноценном наблюдении взрывной эмисии кометы. С помощью космического телескопа NASA, ученые смогли обнаружить вспышку на космическом объекте.

Физики из Университета Мэриленда сделали самые полные и подробные наблюдения за образованием и рассеянием вспышки кометы. Изучив информацию со спутникового телескопа TESS от NASA, исследователи получили четкое изображение взрывного выброса пыли, льда и газов от начала до конца. Это было сделано после близкого приближения к Земле кометы Виртанена в 2018 году. Обычные процессы в болиде управляются излучением от Солнца, испаряющим лед около поверхности ядра. Истекающие газы поэтому тянут пыль от тела, формируя хвост. Тем не менее, на некоторых космических объектах могут возникать случайные вспышки, способные увеличить их яркость.

Первоначальное усиление вспышки происходило в двух отдельных фазах: в течении 1 и 8 часов, постепенно наращивая интенсивность излучения. Поскольку космический телескоп снимает пошаговые снимки каждые полчаса, команда смогла просмотреть все этапы взрыва в мельчайших деталях. Эксперты подготовили приблизительную оценку того, сколько вещества могло быть сброшено в результате события, который составил около одного миллиона килограммов. Ученые с нетерпением ждут дальнейшего анализа Виртанена, а также других комет в поле зрения TESS. Причина природных вспышек на подобных небесных телах до сих пор остается загадкой для современной науки.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 22:59

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