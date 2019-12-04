Беременная звезда «Дом-2» Александра Черно услышала впервые сердцебиение своего малыша





Александра Черно ждет своего первого ребенка. О подробностях своего интересного положения она систематически рассказывает своим подписчикам.Девушка отметила, что вместе со своим супругом Иосифом Оганесяном посетила врача, где ей сделали первое УЗИ. После в своем личном аккаунте Александра Черно написала, что ничего более милого никогда не слышала.Помимо этого, Черно призналась, что не все близкие в курсе ее беременности. Оказывается, своей матери она предпочла не сообщать информацию о том, что у нее в ближайшее время появится внук или внучка.Стоит отметить, что ранее Александра Черно говорила, что придерживается специального рациона питания для беременных, а готовит для нее теперь персональный повар. Звезда «Дом-2» может помочь тем женщинам, которые находятся в положении, и поддержать их.