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Беременная звезда «Дом-2» Александра Черно услышала впервые сердцебиение своего малыша

Звезда телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Александра Черно сделала свое первое УЗИ. Она увидела, как выглядит сейчас ее ребенок, и услышала его сердцебиение.

Беременная звезда «Дом-2» Александра Черно услышала впервые сердцебиение своего малыша

Александра Черно ждет своего первого ребенка. О подробностях своего интересного положения она систематически рассказывает своим подписчикам.

Девушка отметила, что вместе со своим супругом Иосифом Оганесяном посетила врача, где ей сделали первое УЗИ. После в своем личном аккаунте Александра Черно написала, что ничего более милого никогда не слышала.


Помимо этого, Черно призналась, что не все близкие в курсе ее беременности. Оказывается, своей матери она предпочла не сообщать информацию о том, что у нее в ближайшее время появится внук или внучка.


Стоит отметить, что ранее Александра Черно говорила, что придерживается специального рациона питания для беременных, а готовит для нее теперь персональный повар. Звезда «Дом-2» может помочь тем женщинам, которые находятся в положении, и поддержать их.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:42

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