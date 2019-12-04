В Перми припаркованный автомобиль завелся и начал ездить по кругу





В один момент в машине включилось зажигания, и она тронулась с места. Другие водители сначала подумали, что причина кругового движения авто заключается в пьяном водителе, однако вскоре они заметили – в салоне никого нет. Сам владелец машины долгое время не знал о происходящем и выглянул в окно только тогда, когда его транспортное средство протаранило другого участника движения.Свидетели ситуации попытались разрешить ее, однако открыть двери автомобиля не получилось, они были закрыты. Тогда хозяин сбросил на улицу ключи, но вставить их в замок движущейся машины было крайне сложно. В этот момент владелец транспортного средства вышел из дома в нижнем белье и стал пытаться оставить свое авто, движущееся по кругу. В один момент он даже хотел разбить стекло рукой, но ничего не получалось. Чуть позже другой мужчина вынес ему молоток, и тогда владелец «самостоятельного» авто сумел его остановить.Точная причина происшествия пока не известна, однако пользователи Сети предполагают, что все дело в электронике. Возможно, данное авто имело сигнализацию с автозапуском двигателя, поэтому случилась ошибка, и мотор самостоятельно завелся, а так как владелец оставил его на передаче – начало движение.